Iran: commissario Ue Varhelyi, responsabili repressioni manifestazioni devono essere ritenuti responsabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mahsa Amini è stata maltrattata ed è morta in custodia per mano della polizia morale in Iran. C'è solo una parola per descrivere questo tragico evento. Indignazione. Lo ha detto Oliver Varhelyi, commissario europeo per la Politica di vicinato e l'allargamento, nel corso di un suo intervento al Parlamento europeo di Strasburgo. "Nonostante i nostri ripetuti appelli alla moderazione delle forze di sicurezza iraniane, l'uso della forza sproporzionata contro i manifestanti continua. E non c'è ancora chiarezza da parte dell'Iran sul numero di persone uccise o arrestate durante le proteste. È inaccettabile", ha detto. "I responsabili della morte di Mahsa Amini e tutti gli autori di violenze nelle manifestazioni pacifiche che ne sono seguite devono essere chiamati a risponderne", ha concluso. (Beb)