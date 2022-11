Iran: Vahrelyi, sconcertati da notizie su possibili sentenze a morte di manifestanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo sconcertati dalle notizie secondo cui alcuni manifestanti hanno già ricevuto o riceveranno sentenze severe, anche a morte. Non resteremo in silenzio. Lo ha detto Oliver Varhelyi, commissario europeo per la Politica di vicinato e l'allargamento, nel corso di un suo intervento al Parlamento europeo di Strasburgo. "La pena di morte è in ogni caso un'inaccettabile negazione della dignità e dell'integrità umana. L'Ue è una convinta sostenitrice della sua abolizione universale", ha detto. "Continueremo a reagire e a sollevare le nostre preoccupazioni sulla situazione dei diritti umani in Iran, anche con il governo, a tutti i livelli", ha aggiunto. (Beb)