Municipio Roma VI: Corrotti (Fd'I), benvenuto a Bruno Manzullo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soddisfazione per la scelta di Bruno Manzullo di aderire a Fratelli d'Italia nel Municipio VI di Roma. Così la consigliera regionale Laura Corrotti il passaggio dalla Lega a Fratelli d'Italia di Bruno Manzullo, già candidato alle ultime elezioni amministrative al Municipio VI di Roma. "Ho conosciuto per il suo attivismo sul territorio, sono certa che le sue capacità saranno d'aiuto anche in vista delle prossime sfide", conclude. (Com)