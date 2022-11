Maltempo: Ghera-De Priamo (Fd'I), erosione coste Lazio intervenire subito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da troppi anni ogni ondata di maltempo ha conseguenze disastrose sulle coste Lazio ed ogni volta torniamo a sollecitare al Comune di Roma e alla Regione Lazio interventi di contrasto delle forti correnti marine, che puntualmente non vengono effettuati o sono realizzati parzialmente, male e con tecniche obsolete. Così in un comunicato Fabrizio Ghera capogruppo di Fd'I alla Regione Lazio e Andrea de Priamo, senatore della Repubblica di Fd'I. "Di fronte allo scempio compiuto in queste ore dagli eventi atmosferici è necessario riconoscere lo stato di calamità alle località colpite. Fondi ingenti necessitano in tempi brevi, per ripristinare le strutture distrutte e sostenere gli imprenditori balneari che hanno subito danni, ma anche per la riqualificazione e la salvaguardia delle bellezze naturali, affinché possano essere attrattive di un turismo rispettoso dell'ambiente e funzionale al rilancio del sistema economico del litorale laziale", concludono, (Com)