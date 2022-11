Kosovo-Serbia. premier Kurti, necessario correggere errori commessi da Borrell su targhe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kurti ha detto che un accordo solo sulle targhe non basta e ha aggiunto che durante l'incontro di ieri ha concordato di sospendere l'imposizione delle multe per le targhe mentre si cerca una soluzione per la piena normalizzazione dei rapporti. "Dalla fine dell'ultimo incontro nell'ambito delle otto ore di colloqui che abbiamo avuto ieri, non ho comunicato con Josep Borrell e lui ha purtroppo abbandonato la proposta franco-tedesca, la proposta dell'Ue, dicendo che dovremmo avere un accordo sulle targhe. Un accordo sulle targhe non è sufficiente, anche se ho concordato che la seconda fase dovrebbe essere sospesa mentre si cerca una soluzione per la piena normalizzazione dei rapporti fino a marzo 2023", ha proseguito Kurti. Infine il premier kosovaro si è detto ottimista sul fatto che una soluzione sulle targhe sarà trovata in 48 ore, aggiungendo che l'ambasciatore Usa in Kosovo, Jeff Hovenier, sta compiendo il massimo sforzo dialogando con Bruxelles. (Alt)