Serbia-Italia: premier Brnabic incontra Tajani e Crosetto, focus su stabilità e Accordo di Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier della Serbia, Ana Brnabic, ha incontrato i ministri degli Esteri e della Difesa italiani, Antonio Tajani e Guido Crosetto, in visita oggi a Belgrado. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa "Fonet", durante l'incontro si è convenuto che il mantenimento della pace e della stabilità sono le priorità principali per l'intera regione dei Balcani occidentali, e che tutti i patti contenuti nel quadro dell'Accordo di Bruxelles devono essere attuati. Brnabic ha espresso gratitudine "per la presenza e la dedizione dei membri dell'esercito italiano all'interno della missione Kfor in Kosovo, nel preservare la pace, proteggere i cittadini e i monasteri serbi" e ha valutato che l'Italia "è uno dei più importanti partner politici, economici e commerciali per la Serbia", che è fortemente determinata a sviluppare ulteriormente le relazioni bilaterali. Parlando della situazione attuale e dell'attuazione dell'accordo tra Belgrado e Pristina, Tajani ha sottolineato che "tutti devono essere guidati dal principio 'pacta sunt servanda'", tenendo presente che "solo così può essere assicurata la stabilità". (Seb)