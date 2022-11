Kosovo: Tajani, da Pristina parole positive su militari italiani nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo vuole che la presenza di pace italiana si senta in tutti i Balcani occidentali. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al termine del colloquio con l’omologa del Kosovo, Donika Gervalla-Schwarz, a Pristina. “Dalle autorità kosovare abbiamo ricevuto parole positive per i militari italiani presenti in Kosovo”, ha detto il ministro. “C’è già una collaborazione che mostra come gli italiani riescano a svolgere compiti difficili e con senso di responsabilità”, ha detto Tajani. (Alt)