Migranti: Tajani, questione che riguarda non solo Mediterraneo ma anche Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’immigrazione non è una questione che riguarda l’Italia o il Mediterraneo ma anche i Balcani: ci sono due rotte attraverso cui arrivano molti migranti in Europa e serve una strategia comune. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al termine del colloquio con l’omologa del Kosovo, Donika Gervalla-Schwarz, a Pristina. “Il Kosovo è un Paese di transito e avrete i vostri problemi e anche voi dovrete fare i vostri controlli”, ha detto Tajani, rivolgendosi all’omologa. “Dobbiamo combattere insieme la corruzione che è un elemento fondamentale per poi far parte dell’Ue, quindi c’è tanto da fare e vogliamo tornare a esser quel Paese tanto amato nei Balcani occidentali”, ha aggiunto Tajani. (Seb)