Diritti: Mattarella, coesione Paese passa per Comuni, non possiamo permetterci ritardi

- La coesione del Paese passa anche e, vorrei dire, soprattutto, dai Comuni. “Sussidiarietà, infatti, non significa scaricare le difficoltà sull’anello istituzionale più a diretto contatto con i cittadini ma piuttosto sostenerlo. Non possiamo permetterci ritardi. I problemi vanno individuati e risolti”. Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all’assemblea di Anci, in corso alla fiera di Bergamo. “Occorre ridurre le distanze tra centro e periferie metropolitane. I divari tra chi gode di determinati servizi e chi invece li raggiunge a fatica e solo in parte. Diminuire le distanze nella possibilità di esercizio dei diritti: perché oggi, tra realtà urbane e aree interne, tra centri di grande collegamento, comunità montane e realtà insulari, non sempre i diritti e i servizi riescono ad essere assicurati in modo eguale”, ha aggiunto Mattarella. (Rem)