Lombardia: Consiglio Regionale approva linee strategiche per gestione risorsa idrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera all'unanimità dal Consiglio Regionale alla Proposta di Atto Amministrativo che detta le linee strategiche per un utilizzo razionale, consapevole e sostenibile della risorsa idrica. “Si tratta - spiega Riccardo Pase, presidente della Commissione Ambiente al Pirellone - di un importante strumento che lega tra loro una molteplicità di provvedimenti che già orientano le politiche e le azioni di Regione Lombardia relativamente al tema acqua, ma che ora potranno essere ulteriormente connotate da una nuova e più performante attenzione verso la risorsa idrica. Uno strumento di uso e tutela delle acque, fondamentale per un approccio ad un loro utilizzo più razionale, consapevole e sostenibile”. “Il documento - prosegue Pase - definisce quindi una serie di obiettivi strategici e di indirizzo per il Programma di tutela e Uso delle Acque, che prevede l'individuazione dei corpi idrici, il monitoraggio, l'analisi delle pressioni e degli impatti. Sono inoltre identificate puntualmente misure relative alla disciplina degli scarichi idrici, alla tutela delle acque da balneazione, al recupero delle condizioni di naturalità e integrazione con la pianificazione della biodiversità, all'integrazione per la gestione del rischio idrogeologico e del Piano gestione rifiuti, fino ad arrivare alle misure per le acque minerali e termali, ai contratti di fiume e ai progetti di sottobacino. Tante sono le azioni che Regione Lombardia ha già messo in campo per cercare di meglio gestire questa risorsa fondamentale. Il provvedimento approvato oggi rappresenta un'occasione aggiuntiva ed importante per gestire al meglio una risorsa che nei prossimi anni, soprattutto a causa dei cambiamenti climatici, potrebbe richiedere attenzioni sempre maggiori”, conclude.(Com)