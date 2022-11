Abruzzo: Marsilio, Protezione civile monitora meteo e previsioni volgono al meglio, serve prudenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Sala operativa della Protezione civile monitora costantemente la situazione. Il picco delle precipitazioni in Alto Sangro è passato e le previsioni per le prossime ore volgono al meglio. Non abbassiamo la guardia e raccomandiamo a tutti comportamenti prudenti fino a cessato allarme”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, in relazione all'allerta meteo durante il sopralluogo nella sala operativa della Protezione civile. “Grazie alle donne e agli uomini dell'Agenzia regionale di Protezione civile che dalle prime luci dell'alba garantiscono la nostra sicurezza", ha aggiunto. (Gru)