Anci: Decaro, necessaria nuova legge elettorale che garantisca a territori piena rappresentanza

- "Io credo sia necessaria una nuova legge elettorale che garantisca ai cittadini e ai territori piena rappresentanza attraverso la possibilità di scelta dei propri parlamentari". Lo ha detto il presidente di Anci, Antonio Decaro, all’assemblea nazionale di Anci, l'associazione dei Comuni italiani, in corso alla fiera di Bergamo. "Negli ultimi anni - ha proseguito - questo sistema dei 'listini bloccati' non solo ha contribuito ad allontanare i cittadini dalla politica e dalle istituzioni, ma ha anche creato disorientamento tra noi sindaci. Perché in caso di difficoltà non abbiamo riferimenti né rappresentanti del territorio ai quali rivolgerci". "Trovo questo sistema deleterio nei confronti del Paese e della stessa democrazia rappresentativa", ha concluso.(Rem)