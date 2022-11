Diritti: Mattarella, città interpreti coraggiosi di pace, libertà valore irrinunciabile per Afghanistan e Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Profeta e testimone di quel che i Comuni possono fare per la pace è stato un grande italiano, un grande sindaco del dopoguerra, Giorgio La Pira. “Nella sua visione le città, anche attraverso lo strumento dei gemellaggi, sono le interpreti più tenaci, più coraggiose, della pace possibile. È un’opera mai conclusa quella di costruirla ed è una delle espressioni più autentiche dei sentimenti dei nostri concittadini”. Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all’assemblea di Anci, in corso alla fiera di Bergamo. “Valore irrinunciabile, come emerge sempre più in questi mesi che vedono, oltre alla guerra in Ucraina, la distruzione delle attese di libertà degli afghani e la coraggiosa lotta delle donne e dei giovani dell’Iran per la libertà, i diritti e i valori dell’umanità”, ha sottolineato Mattarella, che ha aggiunto: “Occorre rifuggire la tentazione della chiusura nel ristretto orizzonte del proprio ‘particulare’. Non si farebbe neppure il bene della propria comunità immaginarlo contrapposto a quello delle comunità vicine o, addirittura, a quello della più ampia comunità nazionale”. (Rem)