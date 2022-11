Usa: avvocato Ftx in tribunale, molti asset ancora non localizzati, ex leadership del gruppo è compromessa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una parte “significativa” degli asset gestiti dalla piattaforma statunitense per lo scambio di criptovalute Ftx, che ha recentemente dichiarato bancarotta nel quadro di uno scandalo multimiliardario di appropriazione indebita dei fondi dei clienti, non è ancora stata localizzata, e “potrebbe essere stata rubata”. Nella sua prima apparizione al tribunale fallimentare di Wilmington, in Delaware, l’avvocato del gruppo, James Bromley, ha dichiarato che Ftx “era controllata da individui senza alcuna esperienza, alcuni dei quali addirittura compromessi”. Nel suo intervento, l’avvocato ha parlato di un “totale fallimento dei sistemi di controllo aziendale”, accusando la ex leadership del gruppo (incluso il fondatore Sam Bankman-Fried, scappato e rifugiatosi alle Bahamas) di attività fraudolente e totale assenza di vigilanza. "Nella mia carriera non ho mai visto un fallimento così completo dei sistemi di controllo aziendale e una così totale assenza di informazioni finanziarie credibili", ha dichiarato nei giorni scorsi John Ray III, incaricato della procedura fallimentare di Ftx e neo-nominato amministratore delegato della società, nella documentazione presentata al tribunale fallimentare. Il gruppo si è anche rivolto alla commissione titoli e scambi del Congresso e al dipartimento della Giustizia per localizzare gli asset digitali di Ftx che non sono ancora stati ritrovati. (Was)