Diritti: Mattarella, legalità presidio del bene comune, tutelare funzione sindaci

- La legalità è presidio del bene comune. "Esprimo la piena solidarietà e la vicinanza della Repubblica a quanti sono sotto attacco e a quanti sono stati bersagli su questo fronte. La funzione dei sindaci va tutelata e considero meritevole di ogni attenzione l’impegno che da tempo l’Anci conduce per definire con più coerenza lo status giuridico degli amministratori e i confini delle loro responsabilità”. Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all’assemblea di Anci, in corso alla fiera di Bergamo. “Sarebbe una sconfitta per la democrazia se si facesse strada l’idea che l’esercizio della funzione di sindaco, oltre a essere faticoso, è così gravato da rischi da giungere quasi all’impraticabilità”, ha sottolineato Mattarella, che ha aggiunto: “Punti fermi sono la garanzia dei diritti dei cittadini, che al Nord come nel Mezzogiorno, nelle città come nei paesi, nelle metropoli come nelle aree interne, devono poter vivere la piena validità dei principi costituzionali”. (Rem)