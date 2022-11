Usa: Fauci, pronto a collaborare con eventuali indagini del Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anthony Fauci, consigliere medico della Casa Bianca e direttore dell’Istituto nazionale Usa per le allergie e le malattie infettive, è pronto a collaborare con qualsiasi indagine del Congresso che richieda una sua testimonianza. Durante un briefing con i giornalisti, Fauci si è detto “pronto a collaborare con qualsiasi verifica che il Congresso deciderà di richiedere, come ho sempre fatto: non ho nessun problema a testimoniare, spiegando e motivando tutto quello che abbiamo detto e fatto durante la pandemia”. (Was)