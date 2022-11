Sanità: D'Amato (Pd), Lazio si candida a essere centro europeo per risposta a pandemie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Lazio "grazie all'esperienza maturata nel contrasto alla pandemia, è un ecosistema naturale per la preparazione e si candida ad essere un hub europeo per la sicurezza e il contrasto alle pandemie". Lo dichiara in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, candidato del Pd alla presidenza. "L'appello lanciato dal Nobel per la fisica Parisi guarda alle sfide future - spiega -. Il Lazio è la regione che forma più medici e professionisti sanitari, con una rete di centri di eccellenza pubblici e privati, con il maggior export farmaceutico italiano. Un luogo - prosegue - che può vantare la presenza dell'Istituto Spallanzani che di recente ha coinvolto su questi argomenti scienziati di livello internazionale a partire dal professore Guido Silvestri".(Com)