Veneto: Possamai (Pd), su nomina direttore Ente Delta del Po ritardo di quattro anni

- Il posto di direttore dell'Ente parco del Delta del Po è rimasto vacante per quattro anni e "attorno al caso della mancata nomina l'assessore regionale Corazzari non ha fornito una risposta soddisfacente. Non ha fornito infatti, una delucidazione in grado di giustificare i motivi di un ritardo di oltre quattro anni da quando è stata approvata la legge di riforma per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali". Queste le parole di Giacomo Possamai, capogruppo del Partito democratico in Consiglio Regionale oggi in aula. "Non è sufficiente spiegare che tutto è legato all'iter di avvio della riforma, alla tempistica di nomina di tutti gli altri organi e alla conclusione della legislatura precedente che ha fatto decadere tutti gli organi in carica”, ha proseguito. “Di fatto – ha sottolineato –, anche dopo l'avvio dell'attuale legislatura, si è dovuto attendere un altro anno e mezzo abbondante, arrivando a maggio 2022, per l'apertura del bando di selezione pubblica. Queste tempistiche “non sono degne di una buona amministrazione, con l'aggravante che siamo nel pieno di un fase che richiede celerità ed efficienza, dato che con il Pnrr il Parco del Delta è beneficiario di 25 milioni di euro che devono essere gestiti al meglio. È chiaro – ha concluso il consigliere regionale democratico – che l'assenza di un direttore pregiudica una piena operatività e rischia di vanificare un'importantissima opportunità".(Rev)