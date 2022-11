Autonomia: Decaro (Anci), obiettivo migliorare livello e qualità servizi pubblici per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- “Secondo noi l’obiettivo” del regionalismo differenziato deve “essere quello di migliorare il livello e la qualità dei servizi pubblici per tutti i cittadini italiani, nel tentativo di ridurre le distanze che ancora esistono fra varie zone del Paese”. Lo ha detto il presidente di Anci, Antonio Decaro, all’assemblea nazionale di Anci, l'associazione dei Comuni italiani, in corso alla fiera di Bergamo. “I Comuni - ha sottolineato - naturalmente porteranno nella discussione il proprio punto di vista, aperti al confronto e a trovare le soluzioni migliori. Noi siamo convinti, per prima cosa, che in una eventuale riorganizzazione delle funzioni, dobbiamo evitare di moltiplicare e sovrapporre gli uffici, gli incarichi, le competenze, i passaggi e le procedure burocratiche”. “In questi anni - ha proseguito - abbiamo sempre cercato di accorciare la filiera burocratica. In secondo luogo, metteremo in chiaro che nessun intervento di riforma potrà mai intaccare le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane come sono definite adesso dalla legge statale sulla base del dettato costituzionale”, ha concluso. (Rem)