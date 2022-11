Usa-Australia: concluso dialogo per la politica strategica, focus su Indo-Pacifico e difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti dei governi di Stati Uniti e Australia si sono incontrati a Canberra per la riunione annuale del Dialogo bilaterale per la politica strategica, istituito nel 2019 per rafforzare la collaborazione tra i due Paesi nel quadro delle più importanti sfide globali e regionali. Lo riferisce una nota. La delegazione Usa è stata guidata da Mallory Stewart, assistente del segretario di Stato per il controllo degli armamenti, accompagnata da Vipin Narang, vice assistente del segretario alla Difesa per la politica spaziale. La delegazione australiana è stata invece guidata da Ciara Spencer, assistente del segretario per gli Affari esteri per la sicurezza internazionale. La riunione si è incentrata sulla sicurezza nella regione indopacifica e sul futuro della cooperazione bilaterale in maniera di difesa. (Was)