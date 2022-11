Scuola: Zannola (Pd), presentato in Campidoglio progetto per giovani contro bullismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata presentata oggi in Campidoglio "una buona occasione", il progetto socio educativo che coinvolgerà gli istituti comprensivi di via Micheli ai Parioli, nel Municipio Roma II, e di via Mare dei Caraibi ad Ostia, nel Municipio Roma X. "Dobbiamo aumentare la consapevolezza dei ragazzi e offrire strumenti per difendersi dal bullismo, anche nella sua versione digitale", afferma in una nota il presidente della commissione capitolina Mobilità, Giovanni Zannola del Pd. "Grazie all'arte e allo sport possiamo portare nelle scuole e tra i più giovani messaggi e istruzioni utili a fronteggiare fenomeni preoccupanti e dilaganti - prosegue -. Ho promosso la presentazione del progetto convinto che le istituzioni debbano fare la propria parte per sostenere percorsi condivisi e collettivi utili a tutelare infanzia e adolescenza, per affermare valori e passioni, a iniziare da quelli espressi dallo spor". (Com)