Cina: Borrell, dobbiamo avere strategia chiara e collaborare per le sfide globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea deve avere una strategia chiara, parlare e lavorare con la Cina. Lo ha detto Josep Borrell, l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza, durante il suo intervento alla plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo. "La Cina sta diventando sempre più assertiva e sta sviluppando una concorrenza sempre più vigorosa. E temo che rimarrà così anche nei prossimi anni", ha detto. "Ecco perché dobbiamo avere una strategia chiara, costante e sostenuta nei confronti della Cina. L'approccio realistico che abbiamo adottato nel 2019 deve essere riaffermato, perché non è né ingenuo, né allarmista, ma radicato nella necessità di impegnarsi, di competere e di difendere i nostri valori", ha aggiunto. "Se vogliamo difendere i nostri interessi per affrontare le sfide globali come il cambiamento climatico e la salute dell'ambiente, dobbiamo parlare, lavorare, commerciare e negoziare con la Cina", ha concluso. (Beb)