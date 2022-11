Mafie: sciolto il Comune di Anzio sul litorale laziale, con Nettuno "sorvegliati speciali"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sciolto il comune di Anzio che insieme al vicino Nettuno sarà affidato a una commissione straordinaria per 18 mesi. Alla fine lo stop è arrivato e non è un fulmine a ciel sereno per il litorale romano. Dopo anni di vicende giudiziarie e inchieste è arrivata ieri sera dal Consiglio dei ministri, la decisione di mettere fine a una gestione poco trasparente degli enti locali e soprattutto di stroncare definitivamente il connubio con la criminalità organizzata. Già nel suo ruolo di prefetto di Roma, l'attuale ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, aveva istituito due Commissioni d'accesso proprio su Anzio e Nettuno, dopo l'inchiesta "Tritone" che aveva portato all'arresto di 65 persone nel febbraio del 2022. (segue) (Rer)