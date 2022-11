Mafie: sciolto il Comune di Anzio sul litorale laziale, con Nettuno "sorvegliati speciali" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno scenario piuttosto inquietante, quello emerso dalle indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma, un intreccio criminale tra economia e politica. E ieri il Consiglio dei ministri ha accolto la proposta del ministro Piantedosi di sciogliere il comune di Anzio "in considerazione delle accertate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata, che compromettono la libera determinazione e l’imparzialità dell’amministrazione, nonché il buon andamento e il funzionamento dei servizi". I Comuni andranno quindi al voto dopo i 18 mesi di commissariamento straordinario. Da sottolineare, però, che Nettuno, che nel 2005 era già stato sciolto per mafia, era già stato sciolto con decreto del presidente della Repubblica del 30 giugno 2022, in quanto non aveva approvato il rendiconto di gestione riferito all’esercizio finanziario del 2021, portando alla caduta anticipata della giunta guidata dall'esponente di centrodestra Alessandro Coppola ma in considerazione dei gravi condizionamenti da parte della criminalità organizzata, "è stato deliberato l’affidamento a una commissione straordinaria, per diciotto mesi". (segue) (Rer)