Migranti: Casa Bianca, da repubblicani nessuna soluzione, solo teatrini politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito repubblicano non ha un piano per affrontare l’emergenza migranti al confine con il Messico: si limita a fare teatrini di natura politica. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, commentando durante il briefing quotidiano con la stampa la visita del leader repubblicano Kevin McCarthy a El Paso, al confine con il Messico. “Non sta facendo nulla per risolvere il problema, è solo una messinscena politica uguale a quella messa in atto da molti dei suoi colleghi negli ultimi mesi: l’amministrazione Biden sta portando avanti un piano per gestire l’emergenza migranti, culminato con il vertice delle Americhe di Los Angeles”, ha detto. (Was)