Balcani: Craxi (FI), impegno Commissione per stabilità, sicurezza e integrazione

18 ottobre 2021

- "Quello della stabilizzazione dei Balcani è un tema strategico, giustamente sottolineato oggi dai ministri Tajani e Crosetto nel corso della loro missione congiunta. I Balcani rappresentano per l’Italia un’assoluta priorità; siamo una realtà fondamentale e imprescindibile per sostenere il dialogo nella regione e intendiamo svolgere fino in fondo il nostro ruolo per implementare e favorire le occasioni di confronto tra Belgrado e Pristina. Infatti, siamo da tempo in prima fila anche con i nostri militari per garantire condizioni di pace nell’ambito delle missioni Kfor Nato, di cui abbiamo la guida, ed Eulex, a testimonianza della rilevanza del contributo offerto dal nostro Paese e dell’impegno dei nostri uomini". Lo afferfma Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della commissione Affari esteri e difesa a palazzo Madama. "Il tema dei Balcani, che rappresenterà anche un esercizio da svolgere come Commissione esteri e difesa in termini di diplomazia parlamentare - aggiunge Craxi - deve poi costituire una priorità dell’agenda comunitaria, superando le tante conflittualità intra-europee che si sono appalesate nel corso di questi decenni. Favorire una prospettiva di piena integrazione europea dei Balcani risponde in pieno alle esigenze di sicurezza (declinata ad ampio raggio) e di sviluppo di un’area che non possiamo tralasciare, consegnare all’instabilità o ulteriormente nelle braccia dei nostri competitor globali". (Rin)