Kosovo: Tajani, vogliamo più investimenti italiani a patto che situazione sia calma

- L’Italia vuole un rafforzamento delle relazioni bilaterali con i Paesi dei Balcani, anche con il Kosovo, in particolare a livello economico. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al termine del colloquio con l’omologa del Kosovo, Donika Gervalla-Schwarz, a Pristina. “Vogliamo che si incrementino le presenze di investimenti italiani nel vostro Paese e propongo di organizzare un business forum a Pristina per far venire qui rappresentanti del mondo imprenditoriale italiano”, ha detto Tajani. “Ovviamente più la situazione resta calma e più si può fare business”, ha aggiunto il ministro. (Seb)