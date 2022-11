Kosovo: ministra Esteri, grazie a Italia per contributo straordinario di pace nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia va ringraziata per il contributo di pace che porta nella regione balcanica. Lo ha detto la ministra degli Esteri del Kosovo, Donika Gervalla-Schwarz, che oggi ha ricevuto l’omologo italiano, Antonio Tajani. La ministra ha ringraziato Tajani per il “forte sostegno” che l’Italia dà “attraverso la presenza potente nell’ambito della missione Nato Kfor”. Tra i temi discussi nel colloquio tra i due ministri ci sono, oltre ai rapporti bilaterali, “la lotta alla criminalità, i progressi del Paese nel settore economico e dello Stato di diritto, l’incremento degli investimenti in Kosovo”. (Alt)