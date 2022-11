Serbia-Kosovo: Tajani, più Italia e più Europa ci sono nei Balcani e meno ci saranno altre presenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia può aiutare a trovare delle soluzioni positive per consentire al Kosovo di vivere in pace e alla Serbia di essere un interlocutore. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al termine del colloquio con l’omologa del Kosovo, Donika Gervalla-Schwarz, a Pristina. “Più Italia e più Europa ci sono nei Balcani e meno ci saranno presenze di altri, quindi se vogliamo avere una realtà europea – e i Balcani occidentali sono Europa dal punto di vista geografico – vogliamo essere parte di una nuova stagione. E’ una terra questa che ha sofferto tanto in passato per le guerre, gli scontri, e vogliamo che questo non accada più, per questo ci mettiamo a disposizione”, ha detto Tajani. “Siamo impegnati per favorire la pace, non cerchiamo soluzioni unilaterali ma comuni con l’intento di risolvere i problemi”, ha aggiunto Tajani. “Ce la metteremo tutta perché in questa regione possa tornare la prosperità, si possa tornare a crescere e ci siano benessere e sviluppo”, ha aggiunto. (Alt)