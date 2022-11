Balneari: Gasparri (FI), ennesimo disastro ambientale, ora basta vessazioni a categoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte all'ennesimo episodio di maltempo che ha spazzato via in poche ore anni di sacrificio e di lavoro di tanti operatori e famiglie del settore balneare, "è ora di smetterla con un accanimento senza ragione e superare una volta per tutte la logica di gare ed evidenze per le concessioni". Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. "Una ennesima tragedia dopo la quale bisogna lavorare insieme per trovare una soluzione definitiva che dia un futuro concreto a questi lavoratori che oggi, senza alcuna certezza, si trovano anche di fronte al dubbio di realizzare nuovi investimenti e sistemare le strutture. Forza Italia difenderà sempre le aziende del settore e continuerà a chiederne l'uscita da direttive che non tengono conto della nostra peculiarità e delle ragioni di chi da anni opera nel settore rendendolo un fiore all'occhiello per il nostro Paese", aggiunge Gasparri. (Rin)