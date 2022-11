Anci: Guerra, viviamo tempi difficili, urgenti interventi per famiglie e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Viviamo tempi eccezionali, difficili e complessi. La pandemia, che qui ha lasciato cicatrici profonde, ma anche il senso di una straordinaria capacità di reagire, di risollevarsi, e che ci chiede ancora attenzione e responsabilità, con le sue lezioni da non dimenticare sull’importanza del nostro sistema socio-sanitario e di chi vi lavora e sul ruolo dei Comuni. E poi la guerra nel cuore dell’Europa, con un’aggressione da fermare e una pace da riconquistare, moltiplicando ogni sforzo per aprire la via al negoziato. E ancora, il cambiamento climatico, la crisi ambientale e i loro effetti, la crisi energetica, l’inflazione generalizzata". Lo ha detto Mauro Guerra, presidente di Anci Lombardia all’assemblea di Anci, l'associazione dei Comuni italiani, in corso alla fiera di Bergamo. “Con impatti pesanti - ha sottolineato - che mordono la vita quotidiana di famiglie, di imprese, che hanno bisogno urgente di forti interventi di sostegno. Impatti che determinano paura e incertezza per il futuro e che possono alimentare, insieme a gravi difficoltà e crescita delle disuguaglianze, sentimenti di sconforto, solitudine, rabbia, tensioni sociali che lacerano le comunità. Occorre ridare forza alla speranza”.(Rem)