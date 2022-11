Usa: Casa Bianca annuncia campagna di sei settimane per esortare cittadini a vaccinarsi prima dell’inverno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale degli Stati Uniti ha annunciato una campagna di sei settimane, da qui alla fine dell’anno, per esortare ancora una volta i cittadini a fare richiesta per ricevere il vaccino contro il Covid-19, aggiornato per contrastare le varianti più recenti. In una nota, la Casa Bianca ha spiegato che la campagna di vaccinazione aiuterà a prevenire “migliaia di morti evitabili” associate al Covid-19, durante la stagione invernale. L’iniziativa annunciata oggi si concentrerà sui cittadini più anziani, e sulle comunità colpite in maniera più dura dalla pandemia. In particolare, il dipartimento della Salute continuerà a lavorare per facilitare le modalità di prenotazione e somministrazione dei vaccini, cercando di velocizzare il più possibile le procedure: ad oggi sono già più di 70 mila le strutture disponibili per ricevere la dose aggiornata. Inoltre, il governo ha annunciato investimenti per rafforzare l’accessibilità alle strutture per le vaccinazioni, avviare programmi per la vaccinazione a domicilio e sostenere i cittadini più poveri o affetti da disabilità per quanto riguarda il trasporto e la sensibilizzazione sui rischi legati al Covid-19. I fondi saranno utilizzati anche dalle strutture sanitarie per organizzare eventi di sensibilizzazione in collaborazione con le realtà ecclesiastiche. (Was)