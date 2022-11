India: sparatoria al confine tra Assam e Meghalaya, almeno quattro morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno quattro persone sono morte e altre sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta oggi al confine tra gli Stati indiani dell’Assam e del Meghalaya, presso Mukroh, nel distretto assamese di West Karbi Anglong. Il governo dell’Assam ha ordinato un’inchiesta presieduta da un giudice emerito dell’Alta corte di Gauhati, che dovrà presentare un rapporto entro tre mesi. Nella sparatoria è rimasta uccisa anche una guardia forestale dello Stato, oltre a tre civili. Dalle prime ricostruzioni dell’esecutivo statale, la violenza si è scatenata in seguito al blocco di un camion sospettato di trasportare legname di contrabbando. Il governo del Meghalaya ha però parlato di sei morti, di cui cinque del Megalaya, ha annunciato a sua volta un’inchiesta e disposto un blocco di internet di 48 ore in alcune aree. L’incidente cade in un momento delicato per i due Stati, che stanno cercando di completare un accordo sul confine. (segue) (Inn)