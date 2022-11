India: sparatoria al confine tra Assam e Meghalaya, almeno quattro morti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assam è stato istituito nel 1960, con capitale Dispur. La sua popolazione, di quasi 33 milioni di abitanti, è a maggioranza induista (oltre il 60 per cento), con una rilevante minoranza musulmana (circa il 35 per cento). L’assamese e il bengalese sono le lingue più parlate: la prima da quasi metà della popolazione, la seconda da quasi un terzo. Il Meghalaya, con capitale Shillong, ha una popolazione di poco inferiore a tre milioni di abitanti, costituita da numerosi gruppi etnici e tribali. L’etnia prevalente è quella khasi (34 per cento circa), seguita da quelle garo (30 per cento circa) e jaintia (18 per cento circa). Khasi e garo sono anche le lingue più parlate, insieme all’inglese, lingua ufficiale. Lo Stato è a maggioranza cristiana: quasi tre quarti. Segue l’induismo, con una quota superiore all’undici per cento. Mentre il Meghalaya ha un’economia prevalentemente agricola, con un’agricoltura essenzialmente cerealicola praticata con metodi tradizionali, l’Assam aggiunge ai prodotti agricoli, col tè in testa, anche il petrolio, grazie al bacino Assam-Arakan. (Inn)