Anci: Fontana, serve inversione di rotta rispetto a cultura del sospetto verso cittadini e imprese

- "Occorre mettere mano al Codice degli Appalti ma serve, soprattutto, un’inversione di rotta rispetto alla cultura del sospetto e verso una maggiore fiducia in cittadini e imprese". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, all’assemblea di Anci, l'associazione dei Comuni italiani, in corso alla fiera di Bergamo. "Dobbiamo tornare a investire sulla pubblica amministrazione - ha proseguito - con nuovi talenti e leve, dopo anni di patto di stabilità, oggi siamo tornati alla progettazione e occorrono competenze per mettere a terra le risorse". "Occorre rivedere la Legge Delrio: Provincie e Città Metropolitane in Lombardia possono svolgere un ruolo di coordinamento e gestione amministrativa di cui c’è bisogno", ha concluso.(Rem)