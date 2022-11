Difesa: segretario Usa incontra omologo cambogiano, attenzione ad attività militari contro stabilità regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, ha incontrato l’omologo cambogiano, Tea Banh. Le parti, secondo una nota del Pentagono, hanno discusso la presidenza di turno della Cambogia all’Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (Asean) e il futuro della collaborazione in materia di difesa e sicurezza. Austin ha ringraziato le autorità di Phnom Penh per la leadership mostrata “durante un anno complicato”, e per il sostegno del Paese asiatico alle risoluzioni delle Nazioni Unite che hanno condannato l'invasione russa dell’Ucraina. Austin ha anche espresso la preoccupazione degli Usa per “alcune recenti attività militari che potrebbero avere impatti negativi sulla stabilità regionale”, esortando la Cambogia a “prendere provvedimenti per proteggere la propria sovranità”. (Was)