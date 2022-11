Diritti: Calenda, dichiarazioni Malan indegne e sintomo di profonda ignoranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non so come qualificare queste esternazioni. “Personalmente le considero indegne e sintomo di una profonda ignoranza. Se le nostre regole derivassero dal vecchio testamento non saremmo molto diversi dai talebani. Per fortuna abbiamo avuto il Vangelo e lo Stato laico" Così su Twitter il leader del Terzo Polo Carlo Calenda, commentando le parole di Malan sulla contrarietà alle nozze gay e sugli omosessuali e la Bibbia. (Rin)