Veneto: Dolfin (Lega-Lv), finita emergenza maltempo chiediamo a governo aiuti per chi ha subito danni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi le paratie del Mose hanno "salvato Venezia da quella che poteva essere la terza marea più alta della storia. Un fenomeno che, se non si fosse completata l'opera a protezione della città e della sua laguna, sarebbe stato devastante e distruttivo per la delicatezza dei monumenti veneziani e per le attività del centro storico. Venezia è salva, ma il maltempo che si è abbattuto sul Veneto ha comunque avuto pesanti ripercussioni sulla costa". Lo ha dichiarato il consigliere regionale Marco Dolfin dell'Intergruppo Lega–Liga Veneta. In queste ore si stanno registrando "pesanti ripercussioni su tutte le località costiere. Ci giungono notizie di spiagge veneziane devastate. In particolare quella di Sottomarina e Isola Verde a Chioggia. A Punta Gorzone, sempre a Chioggia, la situazione è critica. Fenomeni così pesanti ed importanti stanno diventando, purtroppo, sempre più frequenti, e dopo aver superato la situazione emergenziale bisogna pensare a chiedere al governo aiuti economici concreti per chi ha subito pesanti danni, come i nostri imprenditori balneari", ha concluso Dolfin. (Rev)