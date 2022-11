Lombardia: Lucchini, caregiver familiare ora figura riconosciuta dalla legge (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'articolato, grazie anche a un lavoro che ha coinvolto l'assessore alla formazione e lavoro, Melania Rizzoli, si affrontano i temi dei programmi regionali di inserimento e reinserimento lavorativo, dei percorsi formativi per il caregiver familiare e del riconoscimento dell'attestato di competenze di caregiver familiare. Altri passaggi della legge si occupano specificatamente di iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione nonché dei bandi mirati al Terzo settore. La dotazione finanziaria è di 900.000 euro per ciascuna delle prossime tre annualità. Assessore e consiglieri regionali concordano, però, sul fatto che la legge sia un punto di partenza, con risorse da implementare sicuramente, e che già si integri con misure e interventi regionali che pongono al centro la persona con disabilità e/o non autosufficienza. Regione Lombardia ha, già da tempo, previsto, per il caregiver familiare, contributi per l'assistenza garantita e voucher per il sostegno e il sollievo. (Com)