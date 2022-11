Ue: Gentiloni, orientamenti di bilancio non aumentano inflazione, ma servono misure più mirate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'orientamento di bilancio dei Paesi Ue per il 2023 è sostanzialmente neutro, in linea con le raccomandazioni del Consiglio e con l'invito dell'Eurogruppo a non aumentare le pressioni inflazionistiche, ma le misure devono essere più mirate. Lo ha detto il commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni, nel corso della conferenza stampa di presentazione del pacchetto d'autunno del semestre europeo, al Parlamento Ue di Strasburgo. "Il costo delle misure energetiche è stimato all'1,3 per cento del Pil nel 2022 e allo 0,9 per cento nel 2023", ha detto. Nel corso del suo intervento, Gentiloni ha spiegato che il dato del 2023 è in gran parte determinato da alcuni grandi Stati membri, "in particolare Germania e i Paesi Bassi, che hanno già annunciato pacchetti di misure annuali". Come ha spiegato il commissario Ue, "se tutte le misure esistenti venissero prorogate per tutto il 2023, il costo totale potrebbe raggiungere circa il 2 per cento del Pil, molto più alto di quello del 2022. Esiste quindi un chiaro rischio che la posizione fiscale possa risultare più espansiva di quanto attualmente previsto". Nelle stime della Commissione Ue, inoltre, la maggior parte delle misure - il 70 per cento nel 2022 e il 90 per cento nel 2023 - non sono mirate. "Una situazione che deve essere chiaramente affrontata", ha dichiarato Gentiloni. "Il lato positivo è che tutti gli Stati membri prevedono di finanziare investimenti pubblici per la transizione verde e digitale e per la sicurezza energetica, anche ricorrendo all'Rrf e ad altri fondi dell'Ue, come raccomandato dal Consiglio Ue", ha concluso Gentiloni. (Beb)