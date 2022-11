Lavoro: Ortolani (Uilca), riconoscimento economico Intesa Sanpaolo segnale concreto per personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello scenario attuale, percorso da una crisi che sta assumendo i connotati di pervasività a livello mondiale al pari della pandemia da Covid-19, “un riconoscimento economico costituisce un segnale importante di attenzione alle lavoratrici e lavoratori, che con impegno e professionalità hanno contribuito al raggiungimento degli ottimi risultati del gruppo”. Esprime soddisfazione Simona Ortolani, segretaria responsabile Uilca del gruppo Intesa Sanpaolo per l’accoglimento di quella che è stata una forte richiesta sindacale, ovvero la firma appena raggiunta nel gruppo in tema di fringe benefit. “Con la mensilità di dicembre le colleghe e i colleghi del gruppo, sia con il contratto bancario che assicurativo, riceveranno un’erogazione una tantum di 500 euro, con l’opportunità di sfruttare appieno gli interventi normativi in materia di fringe benefit per il 2022, a ristoro per l’anno in corso della situazione straordinaria determinata dall’imprevisto e pesante aumento dell’inflazione e dei costi energetici e delle materie prime”, sottolinea Ortolani, che aggiunge: “Si tratta di un segnale importante a testimonianza delle buone relazioni industriali nel gruppo, che auspichiamo possano trovare ulteriore conferma nel raggiungimento di un accordo di più ampia portata in materia di organizzazione del lavoro al quale con le altre organizzazioni sindacali del gruppo la Uilca sta lavorando dallo scorso luglio”. (Rin)