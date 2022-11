Usa: governo annuncia 550 milioni per finanziare la transizione energetica delle comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale degli Stati Uniti ha annunciato un finanziamento da 550 milioni di dollari per sostenere l’avvio di progetti per lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili nelle comunità in tutto il Paese. In una nota, il dipartimento dell’Energia ha spiegato che i fondi saranno allocati tramite il programma Eecbg (Energy efficiency and conservation block), e aiuteranno le autorità statali, locali e tribali di tutto il Paese ad avviare progetti tesi a ridurre le emissioni e promuovere l’abbandono dei combustibili fossili. “Si tratta di una misura essenziale per garantire alle nostre comunità un futuro equo e sostenibile sul piano energetico”, ha commentato la segretaria all’Energia degli Stati Uniti, Jennifer Granholm. (Was)