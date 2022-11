Kosovo-Serbia. premier Kurti, necessario correggere errori commessi da Borrell su targhe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario correggere "l'errore commesso" dall'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, nell'incontro di ieri a Bruxelles con il premier kosovaro, Albin Kurti, e il presidente serbo Aleksandar Vucic sulla questione delle targhe. Lo ha detto lo stesso Kurti ai giornalisti durante una visita a Prizren. Occasione in cui il capo di governo, riferisce il quotidiano "Koha", ha sostenuto che Borrell ha commesso un errore abbandonando i colloqui per correggere i rapporti tra Kosovo e Serbia e cercando di trovare solo una soluzione per le targhe. "Ora non è il momento di parlare di altri rinvii. Siamo ottimisti e credo sia necessario correggere l'errore di Borrell. È un grosso errore abbandonare la conversazione per correggere i rapporti e per i leader parlare e mettersi d'accordo sulle targhe, per che ad essere onesti né io né lui a Belgrado siamo responsabili", ha detto Kurti. (segue) (Alt)