Cultura: Cangiano (FdI), celebrare la Giornata Nazionale per la Sicurezza nelle scuole per non dimenticare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 22 novembre di ogni anno ricorre la giornata nazionale per la Sicurezza nelle Scuole, istituita con la Legge 107/2015, in memoria del tragico incidente avvenuto nel 2008 al liceo 'Darwin' di Rivoli in cui perse la vita lo studente Vito Scafidi, 17 anni e un futuro ancora tutto da scrivere". E' intervenuto così il deputato Gimmi Cangiano, in quota Fratelli d'Italia. "È un momento di riflessione per ricordare le vittime degli incidenti avvenuti nelle scuole italiane ma anche per promuovere, valorizzare e condividere le attività e le iniziative realizzate dalle scuole sui temi della sicurezza e per fare il punto su una problematica che investe migliaia di Istituti in tutta Italia e alla quale si sta cercando di far fronte anche attraverso i Fondi Strutturali Europei e le risorse destinate al Pnrr. C'è ancora tanto da fare per rendere accoglienti quei luoghi cui affidiamo i nostri figli e per garantire a studenti e docenti il sacrosanto diritto all'incolumità e alla sicurezza. È per questo che siamo convintamente al fianco del Ministro Valditara, che ha voluto la costituzione di un Gruppo di Lavoro per tracciare le linee guida di un intervento imponente ed urgente, finalizzato ad adeguare e rinnovare i criteri alla base dell'edilizia scolastica. Affinché tragedie come quella di Vito non le dovremo piangere mai più". Queste le dichiarazioni di Gimmi Cangiano, deputato di FdI e membro alla Camera della Commissione Istruzione e Cultura. (Ren)