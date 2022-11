Serbia: ambasciatore russo, nonostante difficoltà scambi commerciali in crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante le difficoltà e le difficili condizioni per la cooperazione economica, lo scambio commerciale tra Serbia e Russia è in costante crescita. Lo ha dichiarato l'ambasciatore russo a Belgrado, Aleksandar Bocan-Harchenko, alla conferenza tra uomini d'affari Mosca-Belgrado che si è tenuta oggi in contemporanea in due alberghi delle due città. Lo riporta l'agenzia di stampa "Fonet", secondo cui Bocan-Harchenko ha aggiunto che questo incontro tra uomini d'affari "è molto importante per l'ulteriore sviluppo delle già buone relazioni tra le due città e i due Paesi". Il segretario comunale all'Economia, Nikola Kozovic, ha dal canto suo dichiarato che Belgrado "è il centro dell'Europa sud-orientale, dei Balcani e della Serbia" e che ha un potenziale significativo in tutte le attività, commerciali, finanziarie, industriali, turistiche, culturali, scientifiche ed educative, "con più di 60 mila aziende e circa 90 mila imprenditori", sottolineando che la capitale serba sostiene la cooperazione tra le entità commerciali del territorio di Belgrado e della Serbia con i rappresentanti delle imprese, delle camere e delle associazioni di categoria di Mosca. (segue) (Seb)