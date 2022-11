Serbia: ambasciatore russo, nonostante difficoltà scambi commerciali in crescita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finora le aziende russe hanno effettuato investimenti significativi nel nostro Paese. C'è un crescente interesse delle aziende It russe in Serbia, così come quelle nel campo delle infrastrutture e delle telecomunicazioni, che è un ottimo indicatore di un buon ambiente imprenditoriale in Serbia. Il rapporto commerciale tra le aziende delle nostre due città si sta sviluppando con grande dinamismo, con l'obiettivo comune di costruire partnership a lungo termine", ha affermato Kozovic. (Seb)