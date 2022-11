Francia: ex ministro Interno di Sarkozy condannato per spese campagna elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale di Nanterre ha condannato Claude Gueant, ex ministro dell'Interno durante la presidenza di Nicolas Sarkozy, a 18 mesi di carcere, di cui 12 con la condizionale, per truffa sulle spese della campagna elettorale per le elezioni legislative del 2012. Gueant, assente al momento della lettura della sentenza, è stato condannato anche ad una multa di 30 mila euro. I legali hanno fatto sapere che l'ex ministro ricorrerà in appello. (Frp)