Violenza donne: Meloni, stupri di guerra sono un'arma vera e propria

- "Ogni giorno viviamo il dramma dei conflitti dove le donne e le bambine sono esposte, spesso in prima linea, alla brutalità crescente e alla rivalsa delle diverse fazioni. È una realtà, quella degli stupri in zone di guerra, che con l’aggressione russa all’Ucraina si è riaffacciata in tutta la sua atrocità anche qui in Europa. Tema che non lascia indifferente questo governo e che sarà al centro di un incontro, organizzato dai ministri delle Pari opportunità e degli Esteri, per giovedì 24 novembre e che vedrà la partecipazione di autorità delle Nazioni unite e di rappresentanti della Corte penale internazionale dell’Aja". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel videomessaggio in occasione dell'incontro, a Montecitorio, "Non più sole - La drammatica attualità della violenza contro le donne". "Gli stupri di guerra sono un’arma vera e propria, un’arma tremenda che riduce le donne a territorio da possedere, e crea ferite insanabili, rancori che permangono nel tempo. Spesso per tutta la vita - ha continuato il capo dell'esecutivo -. Su questo è urgente un impegno di tutta la comunità Internazionale: l’Italia partecipa a numerosi programmi delle Nazioni unite che hanno l’obiettivo di tutelare i diritti delle donne e delle bambine e assicurare giustizia alle vittime di abusi e violenze. Le battaglie contro le mutilazioni genitali e i matrimoni precoci e forzati hanno visto da sempre l’Italia in prima linea". (Rin)