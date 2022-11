Piemonte: Pd chiede indagine conoscitiva su emergenza sanità carceri in Commissione regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La relazione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale conferma tutte le criticità della sanità penitenziaria. Per questo abbiamo richiesto, con il sostegno delle altre forze di opposizione, che all’interno della commissione Sanità si svolga un’indagine conoscitiva attraverso la costituzione di un apposito gruppo di lavoro. Lo hanno chiesto il vicepresidente della commissione Sanità del Piemonte Domenico Rossi e il presidente del gruppo consiliare in Regione del Pd Raffaele Gallo con una mozione presentata in Consiglio regionale. "La mancanza di medici specialisti interni, lo scarso ricorso alla telemedicina, la carenza di tecnologie e strutture dedicate sono solo alcuni degli elementi che mettono in crisi l’offerta sanitaria rivolta ai detenuti. Sono i medesimi problemi che esistono fuori dal carcere, con la differenza che i detenuti non hanno nessuna alternativa - hanno continuato Gallo e Rossi -. (segue) (Rpi)