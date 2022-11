Piemonte: Pd chiede indagine conoscitiva su emergenza sanità carceri in Commissione regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando manca la risposta pubblica, semplicemente manca la cura. Inoltre, questa situazione, genera anche un aggravio organizzativo e di costi su un sistema già affaticato, perché ogni volta che occorre spostare un detenuto in ospedale, l’amministrazione deve compiere un notevole sforzo. E’ necessario, inoltre, accendere un faro sul tema della salute mentale in carcere. Non possiamo voltarci dall’altra parte e far finta di nulla in particolare in Piemonte se pensiamo che dei 79 decessi per suicidi dall’inizio dell’anno nelle carceri italiane ben 5 sono avvenuti nella nostra regione negli ultimi 4 mesi. Numeri quelli sul che insieme a quelli del sovraffollamento (+102 per cento nella nostra regione, +108 per cento la media nazionale) certificano un problema strutturale che il Paese e il Piemonte si portano dietro da anni. Per questo riteniamo sia utile e urgente dare il via all’indagine conoscitiva che si concentri sulle maggiori criticità di carattere organizzativo e relative alla mancanza di operatori sanitari per elaborare una proposta da presentare al Consiglio Regionale entro la fine del 2023 con le opportune proposte e soluzioni volte a fronteggiare futuri scenari", hanno concluso Rossi e Gallo. (Rpi)